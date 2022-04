Pubblicità

L’ex Sindaco Angelo Biondi ha affidato a Facebook un post di denuncia sulla condizione in cui si è svegliata oggi la città.

“Il giorno di Pasqua 2022 Licata si presenta così. Ora con tutta la comprensione cristiana possibile considerato il momento pasquale, ma come si fa dico io a ridurre una città in questo stato? – scrive l’ex primo cittadino- A nessuno dei nostri attuali valenti amministratori e’ venuto il dubbio che bloccando la raccolta tout court il sabato e la domenica, senza adeguati accorgimenti e contromisure sarebbe finita così? Evito di postare foto simili di tante altre zone cittadine. Dico solo che peggio di così non ci poteva finire. Sono certo comunque che per il nostro sindaco tutto sta andando benissimo e che meglio di così nessuno saprebbe fare. Dunque auguri di Buona Pasqua anche ai nostri valenti amministratori comunali”.