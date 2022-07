Pubblicità

Il Presidente di Circolo Salvo Graci e la portavoce di Fratelli d’Italia Stefania Xerra hanno indirizzato una lettera al Sindaco Pino Galanti.

Sindaco, La citta’ chiama lei deve rispondere!!!!

Cosa aspetta ad intervenire, per risolvere il macro problema dei rifiuti che hanno invaso la citta’ e le periferie, creando un cappotto maleodorante ed infestante?

Il caldo afoso, la siccita’ e l’inefficienza danno l’idea del palcoscenico di un teatro derisorio non soltanto per chi accede alla citta’ per ragioni turistiche stagionali, ma soprattutto per chi la vive.

Non c’e’ piu’ tempo!

La comunita’ ha gia’ parlato in lungo ed in largo, attendendo pazientemente una soluzione che non arriva.

Certo e’ che il problema strutturale della raccolta dei rifiuti non e’ risolvibile nell’ immediatezza e questo lo sappiamo, ma a noi serve un intervento immediato e netto.

Intervenga con atti e provvedimenti!!! Intervento straordinario di rimozione rifiuti abbandonati, piu’ isole ecologiche e piu’ controlli!!!

In pari tempo invitiamo i nostri concittadini ad avere piu’ rispetto per la nostra citta’ e ad avere piu’ senso civico…. Licata non merita questa mortificazione!!!

Queste sono le parole del presidente Salvatore Graci e della portavoce del circolo territoriale Fratelli d’Italia Stefania Xerra, che la invitano caldamente a nome di tutto il popolo a rimediare immediatamente.

Salvo Graci

Stefania Xerra