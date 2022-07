Pubblicità

“La darsena di Marianello stracolma di rifiuti. E’ dunque più che mai necessario una operazione di bonifica ambientale, anche li è ormai una vera e propria emergenza non solo ambientale, ma anche igienico-sanitaria”.

A lanciare l’allarme è l’onorevole di Prima L’Italia e Vice Presidente Commissione Sanità all’Ars Carmelo Pullara.

“La situazione è drammatica. I rifiuti stazionano dappertutto. Non soltanto nelle strade di accesso al mare e sulle spiagge ma anche in paese sollevando l’indignazione e la protesta dei cittadini stanchi di assistere a questo scempio ambientale.

Anche la darsena di Marianello è diventata una discarica a cielo aperto. Una situazione critica e di assoluto degrado che è necessario risolvere quanto prima, comunque, per evitare indecorosi depositi di rifiuti che vanno a compromettere l’igiene e la salubrità dell’ambiente. il porto deve essere considerato come parte integrante del territorio comunale e va ripulito. Il porto rappresenta da sempre un punto di riferimento per i licatesi e presentarlo in queste condizioni non è un biglietto da visita dignitoso. L’idea che lancio, da prendere dopo la preventiva concertazione di tutti gli attori interessati, è quella di chiudere il Porto dando accesso ai pescatori, ai diportisti ovvero a coloro che ne hanno titolo.

Bisogna agire e subito-conclude Pullara- il Porto in queste condizioni non è più accessibile. Occorre una urgente bonifica ambientale e azioni che lo mantengano tale.”