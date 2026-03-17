Il Giudice Sportivo – come ampiamente prevedibile – ha respinto i ricorsi presentati da Marsala e Bagheria 90011 in merito alla presunta squalifica non scontata dal portiere gialloblu Federico Valenti. I 2 ricorsi erano stati unificati e con il comunicato odierno della LND è arrivato il loro rigetto. Restano pertanto confermati i risultati maturati sul campo (0-1 a Marsala e 3-0 col Bagheria al Liotta). Resta pendente solo l’esito del match col San Vito Lo Capo i cui atti sono stati trasmessi alla Procura Federale. La promozione matematica in D del Licata può arrivare già domenica.