Il Giudice Sportivo – come ampiamente prevedibile – ha respinto i ricorsi presentati da Marsala e Bagheria 90011 in merito alla presunta squalifica non scontata dal portiere gialloblu Federico Valenti. I 2 ricorsi erano stati unificati e con il comunicato odierno della LND è arrivato il loro rigetto. Restano pertanto confermati i risultati maturati sul campo (0-1 a Marsala e 3-0 col Bagheria al Liotta). Resta pendente solo l’esito del match col San Vito Lo Capo i cui atti sono stati trasmessi alla Procura Federale. La promozione matematica in D del Licata può arrivare già domenica.
Ricorsi di Marsala e Bagheria respinti, il Licata può andare in D già domenica prossima
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