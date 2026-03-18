Una Richiesta di modifica al progetto per la riqualificazione Urbana di “Piazza Attilio Regolo” arriva da parte del consigliere comunale Angelo Curella.

Alla luce della sospensiva concessa dal TAR ai titolari dei due chioschi adibiti ad attività commerciali ubicati in Piazza Attilio Regolo, il sottoscritto Arch. Angelo Curella, consigliere comunale in carica, chiede:

AL Signor SINDACO e a tutta la GIUNTA Comunale di rivedere il progetto esecutivo per la riqualificazione di P.zza A. Regolo apportando le dovute modifiche tenendo in considerazione la presenza dei due chioschi (cosa peraltro sempre portata avanti dal sottoscritto);

Inoltre chiede se è ancora intenzione dell’amministrazione portare avanti il progetto visto che il cronoprogramma prevedeva 12 mesi di lavoro con inizio a partire dal 01/01/2026 precisando che il decreto regionale di finanziamento indica come termine perentorio il 31/12/2026 vale a dire che tutto deve essere ultimato e rendicontato entro tale data, pena la restituzione dello stesso finanziamento.

Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di Euro 1.350.000,00 di cui Euro 850.000,00 finanziamento regionale e circa Euro 500.000,00 dal bilancio comunale ovvero da quota parte delle somme dovute dalleconvenzioni con parchi eolici.

Di certo ad oggi c’è solo il finanziamento regionale e nessuna notizia concreta dei proventi della convenzione, PERTANTO il progetto non può andare in gara!

Siamo alla fine di marzo e ancora non è stata pubblicata la richiesta di offerta sul MEPA per l’appalto dei lavori,quindi ancora gara da espletare, impresa da individuare e verificare, nessun contratto, nessuna consegna del cantiere e nessun inizio dei lavori (servono almeno altri 30/45 gg. se si inizia oggi con la procedura di RDO).

Visto e considerato che i titolari dei due chioschi hanno ottenuto la sospensiva dal TAR e pertanto continueranno la loro attività (nella speranza che la sentenza definitiva sia positiva nei confronti dei titolari);

Visto e considerato che dei proventi che dovrebbero essere incassati dalla convenzione parchi eolici ad oggi non c’è nessuna traccia e certezza sui tempi;

Visto e considerato che il progetto prevede 12 mesi di lavoro per la realizzazione dell’opera e ad oggi non sono ancora iniziati;

Visto e considerato che ad oggi non può essere avviato l’iter di aggiudicazione per mancanza di copertura finanziaria;

Visto e considerato che ad oggi a seguito della sospensiva concessa dal TAR ai titolari dei due chioschi e per la mancanza di copertura finanziaria il progetto non può essere portato avanti e pertanto non cantierabile;

Alla luce delle considerazioni su esposte, consiglio al Signor Sindaco Avv. Angelo Balsamo al fine di non perdere il finanziamento regionale e garantire continuità a tutte le attività commerciali insistenti sulla Piazza A. Regolo:

• di dare mandato agli uffici competenti di redigere un nuovo progetto tenendo conto della presenza dei due chioschi ;

• rimodulare il progetto in termini economici al fine di garantire una spesa massima di Euro 850.000,00 tanto quanto il decreto di finanziamento e di conseguenza si riducono i tempi di esecuzione ;

• u tilizzare le future entrate provenienti dalle convenzion i con i parchi eolici in riqualificazione dell a città in primis nell’immediata sistemazione /manutenzione delle strade e dei marciapiedi che ad oggi sono diventati intra n sitabili mettendo a serio r ischio e pericolo la pubblica e privata incolumità.

• n ell’immediato concedere l’ occupazione di suolo pubblico (tavoli e sedie) a tutte le attività insistenti su Piazza Attilio Regolo e nello specifico si ritiri la Direttiva Sindacale n° 10 del 25.02.20026 che ne vieta il rilascio per tutto il 2026 in relazione all’inizio dei lavori;

Nella speranza che i miei consigli vengano recepiti dal Sindaco e dalla Giunta, faccio appello anche ai colleghi consiglieri comunali nella fattispecie a quelli di “maggioranza” vicini all’amministrazione affinchériescano a convincere il Sindaco a rimodulare il progetto, salvaguardare le due attività e nel frattempo concedere a tutte le altre attività commerciali insistenti su P.zza Attilio Regolo il suolo pubblico per tavoli e sedie in prossimità della stagione estiva 2026 dando possibilità di lavoro, produrre reddito e offrire un servizio eccellente ai tanti attesi turisti.

Il consigliere comunale – Angelo Curella