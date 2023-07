Pubblicità

La Federazione Italiana dei Gestori dei Carburanti, riunitasi a Roma, ha nuovamente eletto come componente del Consiglio Nazionale il canicattinese Riccardo Di Benedetto, che si è distinto per il lavoro svolto in un quinquennio estremamente complicato e che di certo darà il proprio prezioso contributo, anche, nel prossimo mandato 2023-2027. Lavoro che lo vede, contestualmente, anche impegnato sia come Presidente provinciale che come Presidente regionale della Federazione Gestori d’impianti.

“Nel ringraziare tutti i colleghi che mi stanno permettendo di dare il mio contributo per altri cinque anni non posso che garantire che il mio impegno –dichiara Riccardo Di Benedetto – non verrà mai meno e sarà costante e sempre in difesa e tutela della categoria”.

“Buon lavoro al nostro associato, che continua a distinguersi per la passione dimostrata da sempre nel vivere attivamente l’associazione. Congratulazioni a nome mio e di tutta Confcommercio Agrigento”. Così il Presidente provinciale di Confcommercio Agrigento, Giuseppe Caruana, nell’apprendere la notizia della riconferma di Riccardo Di Benedetto nel Consiglio Nazionale della FIGISC-Confcommercio Italia.

“Un grande imprenditore e un associato presente e partecipe – ha aggiunto Caruana – che ha saputo dare tanto per il settore e che di certo continuerà a essere un punto di riferimento per l’intera categoria”.