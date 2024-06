Pubblicità

Il Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP: Passano in Commissione Bilancio importanti provvedimenti e finanziamenti per il settore agricolo colpito dalla siccità.

Il Presidente Salvatore Daino chiede a gran voce a tutti i Membri del Governo Siciliano l’approvazione in Aula all’ARS dei seguenti provvedimenti:

1. La Sospensione dei ruoli dei Consorzi di Bonifica.

2. Finanziamento di 15 Milioni di euro per costruire laghetti collinari, pozzi, condutture irrigue.

3. Finanziamento di 20 Milioni di euro per nuovi impianti idrici

4. Finanziamento di 10 Milioni di euro di indennizzo per foraggi e cereali

5. Finanziamento di 2,5 Milioni di euro abbattimento degli interessi passivi degli agricoltori.

Tali provvedimenti rappresentano un significativo e concreto aiuto per gli agricoltori di tutto il comprensorio. Auspico- conclude il Presidente Salvatore Daino – che tutto il Parlamento Siciliano con senso di responsabilità sia coeso e approvi in Aula all’unanimità questi importanti provvedimenti, in questo periodo drammatico per la nostra economia.

Infine colgo l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti i Parlamentari Regionali, in particolar modo l’On.le Carmelo Pace che con il suo incessante operato ha profuso instancabilmente il massimo impegno per addivenire a un risultato significativo nei confronti di questa crisi idrica senza precedenti che sta colpendo la nostra comunità Riberese e di tutto il comprensorio dell’areale della nostra prestigiosa arancia di Ribera DOP.