Via Umberto secondo – la strada che conduce alla Montecatini – da domani alle ore 13 riapre al traffico di automobili e mezzi e due ruote. Lungo il tragitto sono in corso lavori di messa in sicurezza del Fiume Salso ma, per tutto il periodo delle feste di Maggio, tornerà ad essere transitabile per evitare congestionamenti del traffico veicolare.