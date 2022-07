Pubblicità

RINASCE, A LICATA, LA SEZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Eletti organo direttivo e presidente.

È stata ricostituita ed ha una sede, la sezione licatese dell’Associazione Nazionale Carabinieri; uno storico sodalizio formato dai carabinieri in congedo.

La nuova sezione riunisce i carabinieri i militari dell’Arma residenti nel territorio della locale compagnia Carabinieri, attualmente comandata dal capitano Augusto PETROCCHI.

I locali, affidati in comodato d’uso dall’amministrazione comunale, insistono in questa piazza Elena, 3/4 ed al pianterreno degli stessi sarà allestita una mostra permanente, aperta al pubblico, dedicata alla storia, alle uniformi ed agli eroi dell’Arma dei Carabinieri. L’associazione, oltre a collaborare le forze dell’ordine in occasione delle festività civili, a cui partecipa in quanto associazione d’Arma riconosciuta dal Ministero della Difesa, si propone di diventare un presidio di legalità, con l’obiettivo di diffondere una rinnovata sensibilità civica tra le nuove generazioni, promuovendo incontri con gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, culle del senso civico e della legalità.

il Consiglio sezionale, eletto dai circa cinquanta soci effettivi, è formato dal luogotenente cav. Salvatore MANUELLO, già comandante del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, dal luogotenente Claudio AIESI, dal maresciallo capo cav. Giuseppe TIRRITO, dal maresciallo di complemento E. SCICOLONE, dal vice brigadiere capo Luigi BRUSCIA e dal vice brigadiere Luciano BALLACCHINO, nonché dal luogotenente cav. Paolo LA QUATRA, già comandante dei carabinieri presso la Procura di Agrigento, il quale è stato eletto, all’unanimità, presidente. Quest’ultimo ha conferito l’incarico di segretario al maresciallo di complemento Franco IMPELLILIZZERI. Revisori dei conti sono stati nominati: il luogotenente Paolo CALATOZZO, già comandante della locale stazione carabinieri, ed il carabiniere ausiliario Francesco RISPLENDENTE.