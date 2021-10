Pubblicità

“Si lavori per risolvere rapidamente tutti gli aspetti burocratici e mettere il Licata calcio nelle condizioni di poter utilizzare appieno il Dino Liotta con la presenza del pubblico sugli spalti”.

A dirlo è il consigliere comunale Andrea Burgio.

“Il Comune ha già pagato un prezzo pesantissimo in termini di impiantistica sportiva con il Palazzetto dello Sport, non possiamo permetterci nella maniera più assoluta di replicare lo stesso scenario con il Liotta. Non lo merita la società che ha continuato a investire senza ritorno alcuno, non lo meritano i tifosi e soprattutto non lo merita la città. Ci si assuma le necessarie responsabilità – conclude Burgio – e si agevoli il compito del Licata calcio al cospetto della prossima commissione di vigilanza chiamata ad esprimere il proprio giudizio sulla riapertura al pubblico dello stadio. Non perdiamo questa ennesima opportunità”.