Qualcosa sembra iniziare finalmente a muoversi per la riapertura del Palazzetto dello Sport Nicolò Fragapane. L’indiscrezione – raccolta dalla redazione di Licata 4you web Channel – arriva da Peppe Lanzerotti al termine di un incontro con l’amministrazione comunale ospitato in Municipio nei giorni scorsi. Queste le parole di Peppe Lanzerotti. “Ci è stato detto che il Palazzetto dello Sport finalmente gode di un progetto di ristrutturazione presentato in Regione e finanziato. Si prevede – continua Lanzerotti – che nell’arco di un anno, un anno e mezzo possa essere ridato alle associazioni sportive”. Se si tratta di un iter concreto lo vedremo nelle prossime settimane. Da fonti interne all’amministrazione comunale abbiamo appreso che “per i primi di Giugno si attende la risposta relativa al progetto presentato”. Da Palazzo di Città filtra un cauto ottimismo.