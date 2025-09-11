Si terrà sabato prossimo, nella sala convegni dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso a Licata, la quarta edizione del corso teorico pratico di primo soccorso BLS-D e PBLS-D dedicato a 50 medici e odontoiatri dell’Agrigentino, organizzato dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Agrigento, presieduto da Santo Pitruzzella, e a cura dei responsabili scientifici Pietro Curella e Giuseppe Mascarella.

“Il corso – spiega il presidente Pitruzzella – si pone l’obiettivo di far acquisire le conoscenze e le capacità operative per la rianimazione cardiopolmonare mediante l’applicazione del BLS e della defibrillazione precoce in un paziente in stato di incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in condizione di assoluta sicurezza per sé stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti. L’obiettivo – prosegue – è di ottimizzare i tempi di intervento, uniformare e ordinare le valutazioni da fare e le azioni da compiere nell’ambito della catena della sopravvivenza”.

“Partecipare al corso è molto importante – afferma Pietro Curella – non solo per apprendere e schematizzare quanto necessario nella gestione di un soggetto in stato di arresto cardiorespiratorio ma anche perché, grazie alla partecipazione del Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana, i corsisti potranno mettere in pratica quanto appreso nelle sessioni teoriche adoperando i manichini in formato adulto e bambino”.

Dopo i saluti del direttore sanitario dell’ospedale di Licata, Salvatore Di Vita; del direttore del Distretto sanitario di base di Licata, Carlo Collura; del presidente della Commissione Albo odontoiatri (Cao) di Agrigento, Luigi Burruano; del presidente della Croce Rossa Italiana, Angelo Vita, saranno i responsabili scientifici Pietro Curella e Giuseppe Mascarella a presentare gli argomenti e la metodologia di lavoro.

Subito dopo, moderata dai medici Cuttaia, Antona, Traversa e Aquilino, si terrà la prima sessione dei lavori su “Le basi del Primo soccorso” che vedrà alternarsi al tavolo dei relatori i dottori Montalto, Di Vita, Criscimanna e Ferlisi immediatamente seguita dalla seconda sessione che, moderata dai medici Aprile, Burgio e Mugnos e con le relazioni dei dottori Arnone e Fiorino, affronterà il tema “BLSD in età adulta e pediatrica. Gestione delle vie aeree”. Avrà inizio alle 14:30, dopo il lunch, la terza sessione che prevede prove pratiche su adulto e lattante con l’uso di un apposito manichino.