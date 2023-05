Pubblicità

La Polizia municipale ha revocato lo sciopero inizialmente previsto per venerdì 5 maggio. Nonostante il mancato pagamento di somme risalenti al 2021, il corpo di Piazzale Libia, sarà regolarmente in servizio nel giorno clou dei festeggiamenti anche per non gravare sugli altri corpi di Polizia impegnati nei servizi d’ordine.