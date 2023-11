Pubblicità

Revoca ZTL corso Vittorio Emanuele, una interrogazione è stata presentata dai consiglieri del gruppo Restart-M5S.

OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale – richiesta di ripristino isola pedonale Corso Vittorio Emanuele

I sottoscritti Amato Fabio, Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari e Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

premesso

– che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 10/07/2007 sono state istituite le aree perdonali in Corso Vittorio Emanuele e Piano San Girolamo;

– che con Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 09/11/2023 redatta su iniziativa del Sindaco è stata revocata l’area pedonale di Corso Vittorio Emanuele lasciando invariata l’area pedonale di Piano San Girolamo;

considerato

– che in virtù della presenza di diverse attività commerciali sorte nell’arteria stradale in questione, numerosi passanti affollano ogni sera il Corso Vittorio Emanuele che, in questo ultimo tratto, risulta sprovvisto di marciapiedi ad uso esclusivo dei pedoni;

tutto ciò premesso e considerato

chiedono di conoscere le motivazioni per le quali si è resa necessaria la revoca dell’isola pedonale nel tratto di Corso Vittorio Emanuele che si estende da Piazza Duomo a Piazza Attilio Regolo.

Ritenendolo un provvedimento in netto contrasto con la riconosciuta vocazione turistica della nostra città, chiedono inoltre l’annullamento della delibera e il contestuale ripristino dell’isola pedonale.