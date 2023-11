Pubblicità

La revoca dell’isola pedonale nell’ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele fa discutere. Eloquente il post social di Giuseppe Patti, titolare di Lievito Mare.

“Informazione di servizio. Da stasera, il corso Vittorio Emanuele basso NON SARÀ PIU ISOLA PEDONALE per precisa volontà dell’Amministrazione comunale in carica. Siccome la strada è sprovvista di marciapiede, si raccomanda agli avventori dei numerosi locali della zona (incluso Lievito Mare Pizzificio ) di fare la massima attenzione per la prevedibile presenza di scooter, moto e auto che transiteranno per la stretta via. La raccomandazione soprattutto per chi esce dai locali e si troverà immediatamente sulla sede carrabile”.

Fabio Amato del gruppo Restart-Movimento 5 Stelle ha annunciato una interrogazione. “Non sono d’accordo con questa decisione dell’amministrazione comunale e per tale ragione presenteró un’interrogazione al Sindaco chiedendo quali siano le motivazioni che lo abbiano indotto a una tale scelta”.