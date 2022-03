Pubblicità

“L’apertura della Commissaria Ue ai Trasporti Valean all’inserimento del Sud della Sicilia nei corridoi Ten-T rappresenta un segnale positivo che accogliamo con soddisfazione, ma su cui continueremo a lavorare per far sì che alle parole seguano fatti concreti, attraverso l’individuazione di criteri e progetti”.

Lo afferma Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier e componente della Commissione trasporti e turismo dopo lo scambio di opinioni avuto con la Commissaria per i Trasporti, Adina Valean.

“Avevamo prontamente chiesto di considerare la necessità di porre rimedio a questa ingiusta esclusione, perché il Sud della Sicilia deve essere coinvolto nei flussi passeggeri e merci, al fine di beneficiare di investimenti strategici per il suo sviluppo – continua Annalisa Tardino – L’intervento della commissaria Valean, da cui abbiamo appreso l’intenzione di non voler lasciare indietro nessuno, ci fa sperare che i criteri e la metodologia applicati potranno essere rivisti, al fine di tenere conto delle esigenze di un territorio che più di altri ha necessità di infrastrutture e servizi e che pertanto, a maggior ragione, non può essere escluso da queste opportunità di crescita economica e sociale”.