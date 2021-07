Pubblicità

In esecuzione a quanto stabilito dal Dipartimento Regionale della Famiglia e Politiche Sociali nelle Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021, è possibile aderire alla rete territoriale del Distretto Socio Sanitario D5, Licata – Palma di Montechiaro al fine di individuare i bisogni del territorio e le risorse attivabili per la progettazione dei percorsi d’inclusione sociale.

Lo rende noto l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Scrimali.

Al fine di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali capaci di proporre idee e soluzioni, si invitano i rappresentanti del Terzo settore, delle Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, delle Organizzazioni Sindacali, degli Organismi della formazione professionale, delle Istituzioni scolastiche, dei Centri provinciali per l’istruzione adulti, dell’Ufficio servizio sociale minorile, dell’ Ufficio Scolastico provinciale, dell’Osservatorio dispersione scolastica, dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, dei Centri per l’impiego, delle Università e dei Centri di ricerca, ad inviare, entro e non oltre il 20 luglio 2021, la propria istanza di adesione all’indirizzo: [email protected]

Le istanze pervenute verranno sottoposte al vaglio del Comitato dei Sindaci che con proprio atto istituirà formalmente la Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale, articolandola in Tavoli di concertazione permanenti riguardanti specifiche aree d’intervento:

Area Povertà ed inclusione sociale

Area Disabilità e non autosufficienza

Area Famiglia – Minori – Anziani