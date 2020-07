Si è conclusa con il lieto fine la vicenda del portafogli inizialmente non restituito portata alla luce dalla Polizia Municipale. A rendere nota la restituzione è stata Giovanna Incorvaia, comandante dei Vigili urbani.

“Troviamo doveroso informare la Cittadinanza che il post sul portafogli smarrito e ritrovato, ha sortito ESATTAMENTE l’effetto sperato – le sue parole – la rinvenitrice ci ha fatto pervenire il portafogli con TUTTO il suo prezioso contenuto. La persona che lo aveva smarrito ha ritirato la denuncia. Il fatto non avrà ulteriori conseguenze. Crediamo che questa vicenda offra ottimi spunti per la crescita del senso civico di ciascuno di noi e sia utile a far comprendere quanto d’aiuto possano risultare i mezzi di comunicazione come Facebook se usati cum grano salis, come ha fatto nella circostanza questa Polizia Locale”.