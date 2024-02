Pubblicità

Carenze idriche, interrogazione consiliare del Gruppo Restart-M5S.

“Registriamo ancora notevoli disagi per i cittadini per la mancata e/o carente distribuzione idrica.

Addirittura i presidi sono stati costretti ad interrompere la regolare attività didattica”.

Per questo motivo oggi abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco per sapere cosa sia stato fatto per risolvere il problema più volte segnalato e per chiedere all’amministrazione comunale di attivarsi prontamente per consentire ai nostri giovani di frequentare regolarmente le lezioni.

Sono tre le interrogazione sulla carente distribuzione idrica presentate dal nostro Gruppo consiliare Restart – 5 Stelle all’amministrazione Balsamo.

Attendiamo risposta che ci auguriamo arrivi entro 30 gg.