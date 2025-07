Appresa la notizia diffusa dall’On. Angelo Cambiano in merito alla pubblicazione dell’Avviso da parte dell’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria della Regione Siciliana, il gruppo consiliare Restart 5 Stelle sottolinea l’importanza strategica della misura e invita con forza l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici di Licata a non lasciarsi sfuggire questa occasione.

«Riteniamo fondamentale che il Comune di Licata e i dirigenti scolastici del territorio si attivino rapidamente per presentare progetti concreti. È un’occasione di sviluppo e ammodernamento che può migliorare sensibilmente le condizioni degli ambienti scolastici, offrendo benefici duraturi a studenti, docenti e famiglie» – dichiara il gruppo consiliare Restart 5 Stelle.

L’Avviso, finanziato dal PR FESR Sicilia 2021–2027, mette a disposizione 15 milioni di euro per interventi su edifici scolastici statali di primo e secondo grado: palestre, auditorium, biblioteche, laboratori, mense e spazi comuni. I progetti dovranno avere un valore compreso tra 200.000 e 350.000 euro e concludersi entro 12 mesi dalla concessione.

«Auspichiamo – concludono i consiglieri – che questa misura non resti sulla carta. Serve un’assunzione di responsabilità concreta da parte degli enti competenti per trasformare questa opportunità in risultati tangibili per la città.»