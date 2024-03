Pubblicità

Il gruppo Restart-5 Stelle attraverso questa nota risponde alle dichiarazioni del Sindaco Angelo Balsamo della settimana scorsa.

La Democrazia è una conquista moderna rispetto alle dittature del secolo scorso;

La Democrazia è uno sforzo continuo al rispetto reciproco e soprattutto al rispetto delle regole;

La Democrazia è un concetto che si studia a scuola e si ricorda per sempre;

A Licata, invece, dopo neanche un anno dall’elezione del Sindaco, apprendiamo che basta qualche interrogazione per far innervosire l’avvocato Balsamo al punto tale da definire le nostre attività “critiche insulse e provocazione fantasiose”, dimenticando cosa significhi Democrazia.

Ci tocca, a questo punto, ricordare al Sindaco che le interrogazioni non costituiscono mai critiche, ma sono lo strumento attraverso il quale la cittadinanza, tramite i consiglieri comunali che la rappresentano, chiede risposte e soluzioni rispetto ai problemi di Licata.

Se le nostre interrogazioni suonano al Sindaco come delle critiche, gli suggeriamo di evitare di fare annunci pubblici, come la riapertura del teatro Re Grillo, o l’inaugurazione del mercato ortofrutticolo, se poi non riesce a rispettare neanche le cose che lui stesso annuncia ai cittadini.

Ed ancora, quando il Sindaco parla di “inconsistenza dell’opposizione”, dovrebbe riflettere sul fatto che è stato lui a dismettere due assessori – Platamone e Comparato – il giorno prima del consiglio comunale sul dissesto, frantumando così la sua stessa maggioranza.

Inconsistente forse è proprio l’azione politica dell’Amministrazione, che in poco meno di un anno è riuscita, da sola, a perdere ben 4 consiglieri comunali, e siamo solo all’inizio!

Quindi noi consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle restiamo umili, ascoltiamo le esigenze dei cittadini e le facciamo nostre, ci facciamo carico dei loro bisogni e cerchiamo di affrontare tutti i problemi della città; il Sindaco faccia lo stesso, con garbo ed eleganza, non vorremmo perdesse altri consiglieri comunali che lo hanno sostenuto appena 12 mesi fa. Auguri alla nostra città!

I consiglieri Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari