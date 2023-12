Pubblicità

I consiglieri comunali del gruppo Restart-Movimento 5 Stelle Amato, Cammilleri, Dainotto, Cigna e Vicari hanno indirizzato una interrogazione Al Sindaco

e al Presidente Consiglio Comunale.

I sottoscritti Amato Fabio, Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari ed Elisa Cigna, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart-5 stelle del Comune di Licata,

premesso che con l’interrogazione protocollata al numero 52049 del 21/09/2023 è stato chiesto al

Sindaco di conoscere quali iniziative l’amministrazione intendesse prendere per fronteggiare le carenze della

distribuzione idrica nella città di Licata, indicando anche gli esiti di eventuali interlocuzioni con Aica,

che con protocollo 57574/2023, il Sindaco ha affermato che il Comune di Licata aveva già preso

tutte le iniziative utili per porre rimedio alla questione,

considerato il persistere della problematica che provoca non pochi disagi ai residenti di quei quartieri posti nella parte più elevata della città, costretti da mesi a far ricorso alle autobotti private, (come ad esempio in

via Marconi, dove l’acqua viene erogata unitamente al quartiere marina);

ritenuto che il problema potrebbe essere legato al rapporto tra la scarsa pressione dell’acqua ed il breve

tempo di erogazione,

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto chiedono

di conoscere quale sia la dotazione idrica attualmente in vigore a Licata e se insufficiente in rapporto alla popolazione residente,

invitano il Sindaco a chiedere un aumento della dotazione idrica, ovvero, se non fosse possibile, a

predisporre tutte quelle opere necessarie ed urgenti alla risoluzione del problema.