“Ospitalità della popolazione canina, il Comune di Licata non perda un’altra opportunità”. Intervento del gruppo consiliare Restart-M5S.

Il gruppo consiliare Restart – Cinque Stelle invita l’Amministrazione comunale di Licata a prendere urgente visione della Circolare n. 9 del 2 luglio 2025, emanata dal Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, che sollecita tutti i Comuni siciliani a trasmettere i dati relativi alle spese sostenute nel 2024 per l’ospitalità della popolazione canina, presso strutture pubbliche o private convenzionate.

Tali dati sono indispensabili per accedere al riparto di 5 milioni di euro, stanziati per i Comuni che abbiano effettivamente sostenuto e documentato tali costi. Le risorse saranno distribuite in proporzione alla spesa dichiarata da ciascun ente.

Ricordiamo con rammarico che nel 2024 il Comune di Licata non ha trasmesso alcun dato, perdendo così un’importante opportunità di finanziamento.

Si è trattato di una grave mancanza che ha privato la nostra comunità di fondi utili alla gestione del randagismo, alla tutela degli animali e al supporto delle strutture preposte.

Invitiamo pertanto l’Amministrazione comunale a non perseverare nell’errore e ad attivarsi immediatamente affinché Licata possa questa volta partecipare attivamente al riparto delle risorse e ottenere quanto le spetta.

La città ha bisogno di attenzione, efficienza e responsabilità, non di ulteriori occasioni mancate.