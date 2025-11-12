Una interrogazione consiliare è stata presentata dal gruppo Restart-M5S con “Richiesta di chiarimenti in merito alle spese sostenute dal Comune per la partecipazione istituzionale al Malta Boat Show”.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Eusebio Vicari, Elisa Cigna, Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Licata ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, diffuse attraverso le emittenti televisive locali e/o altri canali di comunicazione istituzionale, in merito alla partecipazione di una delegazione comunale, guidata dal Sindaco stesso e da un rappresentante istituzionale (il Presidente del Consiglio Comunale), al “Malta Boat Show”;

che in tali dichiarazioni, il Sindaco ha specificato che la partecipazione si sarebbe svolta “a costo zero” per le casse del Comune di Licata, lasciando intendere che tutti i costi relativi a viaggio, vitto e alloggio sarebbero stati coperti da terzi o dall’organizzazione ospitante;

CONSIDERATO che in data 29 ottobre 2025, è stata emessa la Determinazione Dirigenziale n. 1960 del Settore Affari Generali del Comune di Licata;

che tale Determinazione dispone un impegno di spesa a carico del bilancio comunale per la copertura dei costi relativi alla missione istituzionale dei due rappresentanti comunali perla partecipazione al suddetto evento;

che l’impegno di spesa totale ammonta a € 2.650,00 (Duemilaseicentocinquanta/00) a valere sui capitoli di spesa del bilancio comunale;

che la ripartizione di tale somma, come specificato nella medesima determinazione, è la seguente:

€ 596,94 per la copertura dei biglietti aerei;

€ 2.053,06 per coprire due camere d’albergo, pasti, taxi e spese accessorie;

RILEVATO che la Determinazione Dirigenziale n. 1960/2025 smentisce in modo inequivocabile le dichiarazioni rilasciate pubblicamente dal Sindaco, poiché essa attesta che il Comune di

Licata ha sostenuto un costo di € 2.650,00 per la missione istituzionale a Malta;

che esiste una palese discordanza tra l’informazione fornita alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione e gli atti amministrativi ufficiali prodotti dagli Uffici Comunali.

Tutto ciò premesso e considerato e rilevato, i sottoscritti Consiglieri Comunali INTERROGANO il Sindaco e la Giunta Comunale per conoscere e sapere: se è intendimento dell’amministrazione revocare la Determinazione Dirigenziale n. 1960 del 29/10/2025, in contrasto con le dichiarazioni “sicuramente veritiere del sindaco”.

Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Eusebio Vicari, Elisa Cigna, Viviana Dainotto – Gruppo consiliare Restart-M5S