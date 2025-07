Un intervento dei consiglieri comunali del Gruppo Restart-M5S.

Ieri 08/07/2025 all’uscita del Palazzo di Città, dopo che il consiglio comunale si era chiuso, ancora una volta, per mancanza del numero legale, un consigliere comunale vicino alle posizioni del Sindaco, ha pensato bene di aggredire un consigliere di opposizione, colpevole a suo dire di aver espresso valutazioni e pensieri poco graditi.

Tale atteggiamento volto a condizionare le opinioni espresse in consiglio comunale o peggio a tentare di zittire, con atteggiamenti aggressivi al limite della violenza, chi non la pensa come la maggioranza si pone assolutamente fuori da un sereno dibattito democratico.

Motivo per il quale al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori consiliari, chiediamo alle Autorità di Pubblica Sicurezza di presidiare i lavori del Consiglio Comunale di Licata in modo che tutti i consiglieri possano svolgere con la serenità dovuta il mandato ricevuto dai cittadini, senza timore di dover subire condizionamenti, pressioni o aggressioni.

Il confronto tra opinioni diverse può solo migliorare le scelte politiche, se questo confronto viene negato chi ci rimette è la Città di Licata.

Continueremo sempre ad esprimere le nostre idee, lo dobbiamo ai cittadini che hanno riposto fiducia in noi.

Licata merita di più !

Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari – gruppo consiliare Restart-M5S