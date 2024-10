Pubblicità

Derattizzazione sul territorio comunale, una interrogazione consiliare è stata presentata dal gruppo Restart-M5S.

“I sottoscritti Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna e Fabio Amato, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart-5 Stelle del Comune di Licata,

premesso

– che da numerose settimane giungono segnalazioni da parte di cittadini riguardanti la presenza di ratti nelle vie cittadine, nei cortili e in prossimità di attività commerciali;

– che da ultimo è stato diffuso sui social media un preoccupante video che ritrae la presenza di decine di ratti di grandi dimensioni presenti all’incrocio di Via Gela, proprio a ridosso della rete viaria;

– che tale fenomeno rappresenta non solo un grave problema per il decoro urbano, ma costituisce un potenziale rischio per la salute pubblica, a causa delle malattie trasmissibili dai roditori;

considerato

– che l’Amministrazione Comunale ad oggi non ha posto in essere alcuna azione volta a contenere e risolvere il problema;

– che al fine di scongiurare la proliferazione di intere colonie di roditori, sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale provvedesse, senza ulteriore indugio, ad adottare efficaci misure in merito, avvalendosi di personale specializzato ed operando, tanto su aree del centro, quanto sulle periferie.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, chiedono

– se l’amministrazione è a conoscenza dell’entità del problema relativo alla presenza di ratti in pieno centro e nelle zone limitrofe;

– quali sono le azioni finora intraprese per affrontare l’emergenza e con quali risultati;

– quali sono le misure preventive che l’amministrazione intende adottare per evitare che la situazione peggiori ulteriormente;

– se è previsto un piano straordinario di disinfestazione per il centro abitato e per le periferie e quali risorse saranno destinate a tale scopo”.