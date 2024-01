Pubblicità

“Un disastro ambientale senza precedenti si sta consumando in queste ore a Licata, a causa dell’incendio divampato all’interno del centro di stoccaggio rifiuti sito in contrada Piano Bugiades.

Gravi le ricadute sull’ambiente circostante e sulla salute dei cittadini licatesi.

Alle forze dell’ordine e agli organi inquirenti chiediamo il massimo sforzo e il massimo impegno affinché si faccia piena luce sulle cause di questo incendio al fine di garantire i responsabili alla giustizia.

Bene l’intervento dell’ARPA per il monitoraggio delle diossine sprigionate nell’aria; e, nel caso dovessero registrarsi dati allarmanti, chiediamo al Sindaco di porre in essere le attività utili e necessarie per contenere i danni e limitare le conseguenze negative per la cittadinanza tutta.

Ai cittadini raccomandiamo massima cautela e prudenza.

È un momento difficile per la nostra città, nessuno si tiri indietro”.

Lo dicono i consiglieri comunali del gruppo Restart-M5S.