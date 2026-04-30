Il gruppo consiliare Restart Movimento 5 Stelle interviene con fermezza dopo quanto accaduto nell’ultima seduta del Consiglio comunale.
«Quanto avvenuto ieri sera, con il mancato raggiungimento del numero legale anche in seconda convocazione, rappresenta un fatto politico grave che non può essere sottovalutato. Non si trattava di un consiglio comunale ordinario, ma di una seduta in cui all’ordine del giorno vi era una variazione di bilancio rilevante, legata ai lavori di riqualificazione di piazza Attilio Regolo, più volte annunciati dal sindaco anche attraverso interventi pubblici e mediatici.
L’assenza della maggioranza certifica, ancora una volta, lo scollamento evidente tra il sindaco e quella che ormai appare sempre più come una pseudo maggioranza. Uno scollamento che, nei fatti, riflette quello ben più profondo tra l’amministrazione comunale e i cittadini.
Sembra infatti che alcuni consiglieri che fino adesso hanno sostenuto questa amministrazione senza se e senza ma inizino a prendere coscienza delle reali esigenze dei cittadini ponendosi criticamente di fronte alle incomprensibili scelte dell’Amministrazione.
I consiglieri del gruppo chiariscono la propria posizione sul merito degli interventi:
«Abbiamo sempre detto con chiarezza di non essere contrari alle riqualificazioni urbane. Tuttavia, riteniamo che ogni scelta debba rispondere a criteri di priorità, buon senso e rispetto delle reali esigenze della comunità ed in particolare dei titolari di attività commerciali.
Dopo avere già assistito allo sperpero di oltre un milione di euro per la passerella in legno a Marianello, riteniamo incomprensibile la scelta di impegnare un ulteriore milione e mezzo di euro per un intervento su piazza Attilio Regolo, mentre la città continua a fare i conti con criticità ben più urgenti.
Basti pensare alle periferie abbandonate, le zone balneari prive di servizi adeguati, le scuole con gravi criticità strutturali, le strade dissestate: queste sono le vere emergenze su cui intervenire. In questo contesto, destinare risorse ingenti a una riqualificazione che rischia anche di compromettere la stagione estiva per le attività commerciali della zona appare un controsenso e una scelta lontana da ogni logica di buona amministrazione.
Si tratta di attività che, con grande sacrificio, continuano a resistere nonostante una pressione fiscale elevatissima. Penalizzarle ulteriormente significa mettere a rischio posti di lavoro e contribuire alla desertificazione commerciale della città.
Auspichiamo che l’Amministrazione inizi realmente a farsi carico dei reali bisogni dei cittadini con equilibrio, senza arroganza e senza prevaricazione.
Licata ha bisogno di serietà, programmazione e rispetto. Non di scelte calate dall’alto».
I consiglieri del gruppo consiliare Restart – 5 Stelle – Elisa Cigna, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Daniele Cammilleri