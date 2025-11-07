Comunicato stampa del gruppo consiliare Restart-M5S.

I consiglieri comunali del gruppo Restart-5 Stelle del Consiglio Comunale, con grande rammarico, comunicano di non partecipare alla seduta odierna del consiglio comunale, convocata per discutere una serie di interrogazioni, per altro tutte proposte nel corso del tempo da parte degli scriventi

Ed infatti, nonostante il Presidente del Consiglio abbia più volte sollecitato, con note scritte, l’Amministrazione Comunale a rispondere tempestivamente alle interrogazioni dei consiglieri, il Sindaco Balsamo risponde molto dopo i tempi previsti dalla legge, ed in particolare, per il consiglio di stasera, le risposte sono pervenute soltanto nella tarda mattinata di oggi, impedendo di fatto la corretta verifica da parte dei consiglieri interroganti.

La tempestiva ricezione della risposta scritta non è una mera formalità, ma una condizione necessaria e obbligatoria per garantire la piena esplicazione del mandato di controllo e di indirizzo politico da parte dei Consiglieri, in modo da garantire la trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti della cittadinanza.

A ciò si deve aggiungere che il Sindaco diserta l’aula consiliare, con ciò girando le spalle non ai consiglieri legittimamente eletti, che compiono il loro dovere, ma a tutti i cittadini che attendono il question time per sentire le risposte alle loro domande dalla viva voce del Sindaco.Voce che appariva roboante in campagna elettorale e fin troppo timida e dimessa adesso.

Ringraziamo, dunque, la presidenza del consiglio per aver sollecitato l’amministrazione attiva e per la convocazione odierna, auspicando che per le future convocazioni il Sindaco decida di rispettare l’impegno preso con la città e con l’intero consiglio comunale.