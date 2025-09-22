Interrogazione consiliare del gruppo Restart-M5S per Chiarimenti in merito allo stato del canile municipale di Licata e alla gestione del randagismo.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Eusebio Vicari, Elisa Cigna, Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

Premesso che in data 6 marzo 2025 organi di stampa locali hanno riportato dichiarazioni del sindaco Angelo Balsamo, secondo cui i lavori di ristrutturazione del canile municipale di Licata, situato lungo la SS 115 in direzione Palma di Montechiaro, sarebbero stati in dirittura d’arrivo;

– che nella medesima occasione, veniva annunciato che, una volta completate le opere, gli uffici comunali avrebbero provveduto ad affidare la gestione della struttura, tramite gara, ad un’associazione;

– che per il canile municipale sono state impegnate somme rilevanti di denaro pubblico;

considerato che a distanza di oltre sei mesi da tali dichiarazioni, non risulta alcuna comunicazione ufficiale in merito all’apertura della struttura;

– che il problema del randagismo continua ad essere una grave emergenza in città, con branchi di cani vaganti che creano disagi e rischi per la sicurezza pubblica;

che appare pertanto necessario fornire al Consiglio comunale e alla cittadinanza chiarezza e trasparenza sullo stato della vicenda;

Tutto ciò premesso e considerato si interroga il Sindaco e l’Assessore al ramo per conoscere:

– qual è lo stato attuale dei lavori di ristrutturazione del canile municipale e se gli stessi siano stati conclusi;

– se sia stata predisposta e in quale fase si trovi la gara per l’affidamento della gestione della struttura ad associazioni o altri soggetti idonei;

– qual è l’importo complessivo speso per la ristrutturazione e a quali capitoli di bilancio o finanziamenti siano stati imputati i costi;

– quali iniziative urgenti l’Amministrazione intenda adottare per affrontare la questione del randagismo in città, in attesa della piena operatività del canile;

– entro quali tempi certi si prevede la riapertura e la messa in funzione del canile municipale.

Si chiede inoltre che la questione sia discussa nella prima seduta utile del Consiglio comunale;

– che venga trasmessa ai consiglieri copia degli atti relativi a progetto e lavori di ristrutturazione, certificati di collaudo, atti di gara e documentazione amministrativa connessa.