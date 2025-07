Un’interrogazione consiliare in materia di viabilità è stata presentata dal gruppo Restart-M5S.

Oggetto: Richiesta intervento urgente per il ripristino temporaneo della viabilità su via Umberto II

I sottoscritti, Fabio Amato, Eusebio Vicari, Elisa Cigna, Viviana Dainotto e Daniele Cammilleri, intendono sottoporre alla Sua attenzione una richiesta urgente relativa alla situazione viaria di via Umberto II, attualmente interdetta al transito veicolare a causa dei lavori in corso lungo il fiume Salso, finanziati dalla Protezione Civile.

Preso atto che il cantiere sarà sospeso per la consueta pausa estiva, si ritiene necessario ed urgente valutare ogni possibile soluzione per ripristinare, seppur in forma provvisoria e parziale, la viabilità lungo l’asse stradale in oggetto, trattandosi di una via di snodo strategico per la mobilità urbana.

Nel periodo estivo, infatti, la città di Licata registra un incremento significativo del traffico veicolare, cui si aggiungono le limitazioni imposte da altri cantieri già attivi nel centro cittadino. Tale concomitanza rischia di creare condizioni di grave disagio alla cittadinanza, con ripercussioni negative sulla circolazione e sulla sicurezza stradale.

Per queste ragioni, si propone l’adozione di misure temporanee, quali ad esempio l’istituzione di un senso unico alternato o altri accorgimenti tecnici ritenuti compatibili con lo stato del cantiere, al fine di consentire il transito veicolare in condizioni di sicurezza.

Confidando nella Sua sensibilità istituzionale e nella consueta disponibilità, si chiede di attivarsi con urgenza nei confronti della Direzione Lavori e della Protezione Civile, affinché sia valutata e attuata nel più breve tempo possibile una soluzione temporanea di riapertura al traffico.

Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Elisa Cigna, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari – Consiglieri comunali Restart-M5S