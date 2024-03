Pubblicità

Restart-Movimento 5 Stelle e Democrazia Cristiana hanno diffuso un documento congiunto sull’esito del Consiglio comunale di questa sera.

Oggi 06/03/2024 in occasione del consiglio comunale convocato per la dichiarazione di dissesto finanziario, ad andare in onda è stato, invece, il dissesto politico della Giunta di governo della Città.

Solo 11 consiglieri presenti in aula nella prima convocazione ed addirittura 10 nella seconda convocazione, a fronte di una maggioranza che all’inizio del mandato poteva contare su 16 consiglieri comunali eletti nelle liste a sostengo del Sindaco.

Inoltre, a pochi giorni dal Consiglio Comunale, l’Assessore al Bilancio si è dimesso, ed è emersa una grave spaccatura con la Lega, che pare esser stata ricucita, colpevolizzando ingenerosamente un consigliere comunale che aveva avuto l’ardire di votare secondo coscienza sul ripristino dell’isola pedonale nell’ultimo tratto di corso Vittorio Emanuele.

Sinceramente pensavamo che questa maggioranza, che tante aspettative aveva riscosso in campagna elettorale, durasse un po’ di più e che il valzer delle poltrone non iniziasse così presto.



Per governare una città come Licata, bella ma infinitamente piena di problemi, non serve l’arroganza ma la condivisione; non serve imporre a spintoni il proprio punto di vista, ma serve ascoltare e dialogare con le persone, con i consiglieri e con la Città tutta.

Domani verrà dichiarato il dissesto finanziario, ma il dissesto politico della Giunta è già stato dichiarato oggi.

I consiglieri comunali Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari, Giuseppe Russotto, Francesco Moscato, Salvatore Posata, Tiziana Augusto