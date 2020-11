Esito negativo per il ricorso presentato dal Licata in seguito alla sconfitta incassa al Raiti di Biancavilla. La Giustizia Sportiva non ha accolto il ricorso presentato dalla società gialloblu confermando il risultato maturato sul campo. Pertanto, in caso di successo nel match odierno contro il Paternò, capitan Maltese e compagni si porterebbero ad un punto dalla vetta della classifica a quota 12.