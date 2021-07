Pubblicità

La Capitaneria di Porto di Licata – con un’ordinanza a firma del comandante Piergiorgio Luminari – rende noto che alla luce di una segnalazione pervenuta, circa il ritrovamento di cartucce cal. 7,62x51mm., verosimilmente riconducibili al periodo bellico, precisamente nello specchio acqueo antistante il campeggio denominato “VALOROSO” sito in località Falconara di Butera, su un fondale di circa 8 metri e ad una distanza di circa 300 metri dalla battigia” e che di conseguenza “tale fatto costituisce potenziale pericolo per la pubblica incolumità”, nelle more dell’intervento di bonifica della sopraccitata area, prevenire possibili pericoli e incidenti per le persone e necessario adottare misure di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, ordina con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine, è interdetto l’ormeggio, la pesca, il transito di natanti/imbarcazioni, la balneazione, l’attività di pesca e qualsiasi altra attività marittima per una distanza di un raggio non inferiore a 500 (cinquecento) metri dal punto.