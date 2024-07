Pubblicità

La replica del consigliere comunale Fabio Amato al Sindaco Angelo Balsamo.

Ritengo paradossale che il Sindaco, da un lato critichi i miei post sui social e dall’altro, pur di occuparsene, sottragga tempo alla sua, ad oggi, deludente azione amministrativa.

Difficilmente comprensibili appaiono, sotto altro verso, le giustificazioni apportate dal Sindaco Balsamo rispetto al costo della fornitura idrica che avrebbe dovuto essere garantita dalla nave cisterna.

Davvero riesce a preoccuparsi del predetto costo, stimabile in circa trentamila euro, peraltro a totale carico della protezione civile regionale, senza provare alcuno sdegno per il costo giornaliero del servizio rifiuti che, secondo l’ultimo PEF ammonta, guardacaso, proprio a trentamila euro al giorno.

Davvero non si riesce a pretendere dall’AICA, dall’ATI idrico (di cui Licata fa parte) il rifacimento della rete idrica cittadina? Anziché vessare i commercianti locali perché non vessa predette istituzioni per ottenere ciò che alla città spetta?

La verità, caro Sindaco, è che a preoccuparla non sono i mei interventi sui social, ma la chiara percezione del fatto che in città lei ha perso parte del consenso, persino tra i suoi ostinati sostenitori della prima ora.

Lei comprende benissimo che i miei interventi rappresentano, spesso, la cartina tornasole del suo evidente fallimento politico-amministrativo.

Probabilmente, nella ricerca spasmodica di una risposta ad effetto ha dimenticato o finge di non sapere che il sottoscritto con il gruppo Movimento 5 Stelle Restart ha presentato ben 3 interrogazioni sulla carenza idrica in città.

Tutto ciò che abbiamo fatto ha avuto un unico fine: venire incontro alle esigenze dei tanti cittadini, che già in tempi non sospetti chiedevano di capire come questa amministrazione intendesse superare quello che già lo scorso anno si preannunciava come una catastrofe.

Una catastrofe che lei ha sempre cercato di minimizzare, probabilmente per mascherare un’evidente incapacità amministrativa, così come ha fatto con la questione incendio dell’omnia, il cui stallo è sotto gli occhi di tutti.

A nulla sono valse, allora come oggi, le rassicurazioni dei suoi sodali politici, Assessore Di Mauro su tutti, che si sono precipitati a fare la solita passerella politica per poi non muovere un dito in favore di Licata e dei Licatesi.

Le promesse su interventi risolutivi sulla rimozione dei rifiuti, sulla messa in sicurezza degli stessi, così come oggi quelle sulla Nave cisterna, si sono sciolte come neve al sole, lasciando increduli molti licatesi.

Anche lei caro Sindaco oltre a soffrire il fascino dei social – lo ammetta, lo abbiamo visto fotografato in ogni dove quando ha riempito un secchio d’acqua quasi come se quello individuato fosse il pozzo di San Patrizio –

inizia a temerli, non perche li ritiene inutili, ma perché vede in essi lo specchio della realtà che la circonda: isolato in consiglio Comunale, tradito dai propri politici di riferimento, dalle istiuzioni presso le quali ancora non riesce ad accreditarsi e, oggi, persino inviso politicamete alla stragrande maggioranza dei suoi concittadini.

Da parte nostra, come gruppo consiliare, abbiamo iniziato una raccolta firme per richiedere la costruzione di un dissalatore nel nostro territorio necessario a risolvere quello che ad oggi oltre a un’emergenza è un disservizio grave.

Qualora non lo avesse fatto la invito a firmare e ad unirsi ad un fronte unico in difesa dei suoi cittadini e del territorio di Licata.

Faccia sentire la sua voce e, in tutte le azioni razionali condotte per il bene comune, noi, da opposizione responsabile, ci saremo.

Fabio Amato – Restart-M5S