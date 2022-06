Pubblicità

C’è la proroga per l’uso temporaneo del Chiostro Sant’Angelo fino al prossimo 21 Ottobre per quanto concerne la custodia e conservazione dei reperti archeologici subacquei recuperati durante le ultime campagne di scavo.

Il Gruppo Archeologico Finziade potrà quindi tenere aperto il presidio ai visitatori che vorranno vedere i reperti. Si tratta di una soluzione tampone nell’attesa che dall’Assessorato regionale ai Beni culturali arrivi il via libera alla convenzione già richiesta dal Comune. Il 21 Ottobre prossimo non è una data banale. E’ infatti il termine ultimo in cui scadrà la polizza assicurativa.