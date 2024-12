Quest’anno il Natale in Pediatria, un giorno di festa in allegria. Con la collaborazione della direttrice responsabile dell’U.O. del reparto Pediatria e Neonatologa del P.O. dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dott.ssa Sandra Cagnasia, della coordinatrice Maria Montana, del personale medico-pediatrico, infermieristico e degli OSS, il prof. Vincenzo Scuderi, volontario, avendone avuta autorizzazione, ha organizzato una giornata di piacevole allegria natalizia per i bambini ricoverati e per i genitori che li assistono.

Interverranno a rendere gioiosa la giornata, varie enti e associazioni con doni-giocattolo, dolcetti, musica, canzoni, nonché con la partecipazione immancabile, straordinaria, degli Zampognari licatesi con la magica musica natalizia, capace di ricreare la magia della notte di Natale davanti al presepe del reparto.

Potranno partecipare anche i bambini esterni all’Ospedale se accompagnati dai rispettivi genitori.