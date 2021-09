Pubblicità

Una Renault Megane è stata incendiata in via Venezuela la scorsa notte. L’utilitaria è di proprietà di una quarantenne licatese. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco del locale distaccamento di corso Argentina per lo spegnimento delle fiamme e gli agenti del commissariato di Polizia di via Campobello per i primi rilievi. Nessuna pista viene esclusa.