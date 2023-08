Pubblicità

NUOVO REGOLAMENTO SUI TRIBUTI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, I CONSIGLIERI DELLA DC:

“LA MAGGIORANZA, CON ATTEGGIAMENTO ARROGANTE, HA RESPINTO OGNI, NOSTRA, PROPOSTA DI DIALOGO, ECCO PERCHE’ ABBIAMO LASCIATO L’AULA”

“Abbiamo chiesto il rinvio dell’argomento all’ordine del giorno per approfondire la discussione; abbiamo proposto, anche su sollecitazione delle organizzazioni di categoria, di istituire un tavolo tecnico per analizzare le possibile alternative. Ogni nostra proposta è stata respinta, con atteggiamento di estrema chiusura che non si addice all’aula, dalla maggioranza consiliare. Ecco perché abbiamo abbandonato l’aula”.

A dirlo sono i quattro consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Licata, Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato, intervenendo sull’approvazione, da parte di 13 consiglieri comunali di maggioranza sui 24 che compongono il consiglio comunale di Licata, del nuovo regolamento sui tributi.

“Da chi a gran voce sostiene – aggiungono i 4 consiglieri comunali della DC – di avere intenzione di lavorare insieme, di voler coinvolgere tutti nelle scelte decisionali nell’esclusivo interesse della città, di favorire percorsi condivisi, non ci attendiamo simili atteggiamenti arroganti e di chiusura. Ribadiamo qui la nostra posizione: siamo contro evasori ed elusori, precisando però che si tratta di evasori ed elusori e non di delinquenti comuni. Apprezziamo la scelta dell’Amministrazione Comunale di lavorare per recuperare somme necessarie per assicurare i servizi, ma contestiamo il metodo che ai più sembra punitivo. Ritirare il regolamento, approfondirlo in commissione e grazie al confronto con le parti in causa, a nostro avviso sarebbe stata la scelta più sensata. Ci auguriamo un radicale, immediato, cambio di atteggiamento da parte della maggioranza consiliare che sostiene l’amministrazione comunale in carica”.