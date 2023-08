Pubblicità

Oggi si è riunita la commissione Affari Generali del Comune di Licata per iniziare la studio della proposta di delibera n. 07 del 21/07/2023 avanzata dalla Giunta Comunale avente ad come oggetto: ”Approvazione regolamento per la disciplina e l’attuazione delle misure preventive per il contrasto all’evasione ed elusione dei tributi comunali ai sensi dell’art. 15 ter del DL 30/04/2019 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28/06/2019 n. 58”.

Durante i lavori di commissione consiliare, alla presenza dei consiglieri comunali Russotto, Callea, Moscato ed Amato, il consigliere Daniele Cammilleri ha chiesto che la commissione affari generali, presieduta dal Consigliere Ripellino, venisse riconvocata invitando i rappresentanti di categoria (commercianti, artigiani, attività produttive in genere) interessate dal Regolamento in discussione.

Tale proposta ha trovato il sostengo del consigliere Russotto ed Amato tanto che il Presidente ha convocato nuovamente la commissione per giorno 4 Agosto alle ore 10.30 per sentire i rappresentanti sindacali delle categorie produttive.

Il consigliere Cammilleri ringrazia tutti i colleghi della commissione “per la sensibilità politica manifestata, trattandosi di una proposta che lungi dal voler essere divisa, mira a dare voce ai cittadini interessati al regolamento. Si tratta, infatti, di un importante passaggio di dialogo tra la città e le sue istituzioni, di confronto su temi importanti e delicati che meritano il giusto approfondimento”.

Daniele Cammilleri