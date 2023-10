Pubblicità

I 5 consiglieri di Restart-Movimento 5 Stelle prendono posizione sul regolamento per la gestione delle palestre comunali.

“Noi consiglieri Comunali Daniele Cammilleri, Elisa Cigna, Eusebio Vicari, Viviana Dainotto e Fabio Amato del gruppo Restart-5 stelle accogliamo l’accorato appello lanciato dalle associazioni sportive e chiediamo la modifica del regolamento sull’utilizzo degli impianti sportivi scolastici che la giunta Balsamo ha recentemente approvato.

Da circa un mese, con i nostri rappresentanti presenti in commissione affari generali Amato e Cammilleri, assieme a tutti i membri della commissione, che ringraziamo per l’impegno profuso, ci stiamo occupando della questione.

Abbiamo richiesto gli atti, ascoltato gli assessori, i funzionari che hanno redatto il regolamento, i dirigenti scolastici e le associazioni sportive presenti sul territorio che utilizzano gli impianti e quelle che potrebbero utilizzarli.

Alla luce del lavoro svolto, riteniamo che questo regolamento sia stato approvato in maniera frettolosa, riteniamo dei criteri di valutazione presenti nel regolamento siano generici e discutibili.

Per questi motivi, accogliendo le proposte di modifica suggerite dalle associazioni abbiamo presentato 12 emendamenti che mirano a rendere il regolamento più equo e facilmente interpretabile.

Siamo certi che il Consiglio Comun saprà agire nell’esclusivo interesse della collettivitá, evitando di compromettere le attivitá sportive in corso.

Per questo motivo abbiamo chiesto, con uno specifico emendamento, che vengano mantenute per la stagione sportiva in corso le autorizzazioni già concesse“.