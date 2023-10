Pubblicità

Un accorato appello di 10 associazioni sportive: “il regolamento per la gestione delle palestre – dicono – va modificato nell’interesse della nostra comunità”.

Di seguito la nota delle Associazioni sportive licatesi

relativa alla proposta di regolamento per la concessione delle palestre scolastiche comunali, indirizzata all’Amministrazione Comunale, ai Consiglieri Comunali, alle Commissioni Affari Generali e Sport.

“In seguito alla proposta di regolamento per la concessione delle palestre scolastiche comunali voluta dall’Amministrazione Comunale, si sono organizzati diversi tavoli di confronto che hanno visto coinvolti l’amministrazione comunale, le commissioni affari generali e sport, i dirigenti scolastici e gli operatori sportivi.

Il comparto sportivo licatese, in questi incontri, anche se ciò non rappresenta una priorità, si è dichiarato favorevole all’adozione del regolamento purché diventi uno strumento veramente utile per lo sport licatese.

In tal senso tutte le associazioni licatesi, tranne due, analizzata la proposta di regolamento, hanno evidenziato e descritto agli attori politici gli specifici elementi di criticità e le necessarie migliorie da apportare al fine di realizzare un prodotto finale coerente e adeguato.

Occorre modificare lo schema di regolamento proposto rendendolo più aderente alle esigenze dello sport locale, nell’esclusivo interesse dei giovani di tutte le età verso i quali dedichiamo ogni energia per la migliore formazione sportiva, umana e sociale possibile.

Anche i Dirigenti Scolastici, che fino ad oggi si sono occupati della materia, hanno ribadito come le associazioni sportive non rappresentino un problema, bensì una risorsa importante per la comunità e che, grazie alle sinergie operative e ai progetti realizzati nel tempo, l’istituzione scolastica si identifica e trae benefici da questa proficua collaborazione.

Se è vero quanto sostiene l’Amministrazione Comunale, che il regolamento vuole andare incontro alle esigenze delle associazioni sportive, accogliere le indicazioni del settore sportivo costituisce la migliore occasione per dimostrarlo, evitando anche inconsciamente che possa costituire un’azione di contrasto al civile sviluppo della nostra comunità.

Pertanto, rivolgiamo un accorato appello a tutte le persone libere e responsabili che hanno a cuore i giovani e il territorio al fine di incidere su questo regolamento, apportando le giuste correzioni.

Per un momento, mettiamo da parte le logiche politiche e agiamo nell’interesse comune: questa è una “partita di civiltà” che, anche a costo di andare ai supplementari, dobbiamo giocare e vincere tutti insieme”.

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Licata

Atletico Licata

Cestistica

Guidotto

Halikada

Limpiados

New gravity flow

Piccole Stelle

Polisportiva Studentesca

University martial arts