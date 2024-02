Pubblicità

L’amministrazione comunale convoca per domani pomeriggio alle ore 16 all’interno dell’Aula Capitolare dek Carmine una nuova riunione con le organizzazioni datoriali e sindacali gli ordini relativamente al nuovo regolamento su dehors e tende. L’invito dell’Esecutivo è stato rivolto alla Fenapi, alla Cna e alla ConfCommercio. “Alla riunione – fa sapere l’amministrazione – è ammessa la partecipazione di rappresentanti delegati dalla categoria dei commercianti che non risultano iscritti in nessuna delle Organizzazioni Sindacali in indirizzo”.

Una riunione si è già svolta nella giornata di martedì, sempre al Carmine.