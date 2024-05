Pubblicità

Si torna a parlare di dehors quando manca ormai poco prima che il nuovo regolamento approdi in Consiglio comunale. La CNA di Licata ha convocato per domani sera, mercoledì 22 maggio, alle 19 un incontro con commercianti ed artigiani associati per discutere la questione. L’appuntamento è nella sede di via Bengasi, di fronte alla tribuna dello stadio Dino Liotta. “Invitiamo ad essere presenti – ci fanno sapere i rappresentanti di CNA perchè verranno affrontati alcuni dettagli importanti di un regolamento che riteniamo molto importante per l’economia cittadina. Ecco perchè ci auspichiamo una vasta presenza di operatori del settore”.