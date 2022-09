Una nota dei 3 candidati licatesi nelle liste di Cateno De Luca alle Regionali.

I candidati dello schieramento che fa riferimento a Cateno De Luca esprimono il loro ringraziamento a tutti i cittadini che ci hanno espresso la loro fiducia a noi e al nostro candidato alla Presidenza della Regione Sicilia che sono stati molto numerosi.

Un risultato che ci fa ben sperare per il futuro e per le prossime iniziative per il nostro territorio. Continuando la linea politica del nostro Presidente Cateno DeLuca che ci vede in un percorso di liberazione dalla vecchia politica e lontani dalle logiche di accordi che hanno portato la nostra terra ad essere tra le peggiori d’Italia.

Bonsignore Nicoletta, Lo Bracco Gianluca, Nicolosi Salvatore.