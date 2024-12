È in programma domani mattina alle 11 l’Incontro-dibattito presso il Teatro Re Grillo di Licata per trattare il tema: Il mare un’opportunità per lo sviluppo del turismo diportistico, per l’occupazione e per le attività sportive di giovani e meno giovani. L’iniziativa del teatro, moderata dal professore Francesco Pira, apre il programma della Regata del Mediterraneo.

Intervengono: Angelo Balsamo –Sindaco di Licata, Massimo Licata D’Andrea – Organizzatore dell’evento Med Sail e velista Campione Italiano vela d’altura 2021, Carmelo Forastieri – Campione Italiano Vela para Olimpica,

Gabriele Servidio – Comandante del Porto,

Tommaso Ragusa – Responsabile Iniziativa Vela senza Barriere e Giancarlo La Greca – Delegato Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).