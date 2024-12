A LICATA LA “REGATA VELICA DEL MEDITERRANEO”. IL COORDINAMENTO CITTADINO DI FORZA ITALIA: “GRAZIE AI DEPUTATI AZZURRI PER QUESTA OPPORTUNITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO”

Il coordinamento di Forza Italia di Licata esprime soddisfazione per l’ok del Governo della Regione Siciliana alla “Regata Velica del Mediterraneo” che avrà luogo a Licata dal 20 al 22 dicembre.

“Ringraziamo – scrive il Coordinamento di Forza Italia di Licata – i deputati regionali di Forza Italia, per avere manifestato, ancora una volta, sensibilità e attenzione nei confronti del nostro territorio. La regata, infatti, avrà un respiro nazionale e per tre giorni la nostra città diventerà punto di riferimento per la vela. Continuiamo a lavorare per sviluppare, anche fuori stagione, il turismo nel nostro territorio “.