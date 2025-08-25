20ª edizione della Regata Palermo – Montecarlo: straordinario successo per il South Kensington Sailing Team

È stato un risultato eccezionale quello ottenuto dal South Kensington Sailing Team alla 20ª edizione della Palermo–Montecarlo, una delle regate d’altura più prestigiose del Mediterraneo.

L’imbarcazione licatese, tesserata con il circolo Roggero di Lauria, armata e timonata da Massimo Licata D’Andrea, ha conquistato il primo posto nel gruppo ORC2 e un brillante terzo posto nella classifica generale overall IRC e Orc, in una competizione che ha messo a dura prova tutte le imbarcazioni partecipanti a causa delle condizioni meteo particolarmente impegnative.

Un successo che premia la forza di un equipaggio valoroso, instancabile e completamente siciliano, composto da:

Massimo Licata D’Andrea (armatore e timoniere)

Domenico Campo (tattico e timoniere)

Michelangelo Miceli (prodiere)

Carlo Levantino (Tailer)

Maurizio D’Amico (tattico e timoniere)

Sara Chiarello (drizze e pozzetto)

Mirko Forte (prodiere)

Un team affiatato e determinato che, con sacrificio, disciplina e passione, ha condotto l’imbarcazione al traguardo in modo impeccabile.

Una stagione sportiva da incorniciare

Il risultato della Palermo–Montecarlo si inserisce in una stagione straordinaria per il South Kensington Sailing Team, che ha già collezionato vittorie e piazzamenti di altissimo prestigio in regate nazionali e internazionali. Una crescita sportiva continua, sostenuta da una visione chiara e da una progettualità costruita nel tempo.

La forza del lavoro di squadra e degli sponsor

Il successo raggiunto è anche merito del supporto continuo di sponsor e partner che, anno dopo anno, credono e investono nel progetto sportivo del team.

In particolare, per questa edizione della regata, si è aggiunto un Main Sponsor d’eccezione: MAREDAMARE, il cui contributo è stato determinante per la partecipazione all’evento e per il risultato ottenuto. Una collaborazione che dimostra come l’impresa e lo sport possano dialogare e crescere insieme, condividendo valori e visione.

Un successo per tutti

Questa vittoria è un successo per:

✅ L’imbarcazione licatese

✅ L’equipaggio interamente siciliano

✅ Tutti gli sponsor che sostengono il progetto

✅ La Sicilia tutta, che ancora una volta si distingue nello sport internazionale

Prossima rotta: avanti tutta, con passione, dedizione e spirito di squadra.