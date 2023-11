Pubblicità

Refezione scolastica, arriva il nulla osta dal dipartimento istruzione dell’Assessorato Regionale: si possono utilizzare le somme impegnate negli anni precedenti afferenti al D.lvo 65/2017 nella riprogrammazione per avviare la refezione scolastica.

“È stato un lavoro difficile, dove sono stata supportata dalla consulenza dell’ufficio dei servizi sociali, abituato a lavorare con il D.lvo 65/2017, sebbene con la fascia 0-3 anni – le parole della vicesindaca Francesca Platamone – Il mio non arrendermi, mi ha vista impegnata a dialogare costantemente con l’assessorato regionale, portando al risultato di avere la disponibilità all’utilizzo delle somme. Adesso servirà accelerare per far decollare al più presto il servizio e anche su questo il mio impegno sarà massimo”.