Interrogazione sull’erogazione del servizio refezione scolastica e disinfestazione

Considerato il silenzio da parte dell’amministrazione comunale, è doveroso da parte nostra, intervenire su un argomento che riguarda centinaia di famiglie oltre che il corpo docente degli istituti scolastici cittadini: Refezione scolastica o mensa scolastica.

Trattasi di un fondamentale servizio che con le precedenti amministrazioni comunali è stato sempre garantito.

Sottolineiamo che la partecipazione al costo del servizio è previsto dalla normativa vigente in materia di erogazione dei servizi a domanda individuale a favore dei cittadini, dunque la compartecipazione alle spese da parte delle famiglie non impegna grandi risorse del Comune di Licata.

Si interroga l’amministrazione comunale per conoscere la data di inizio di tale fondamentale servizio per l’anno scolastico 2021/2022.

Altresì, si chiede di conoscere se è stata effettuata la regolare disinfestazione delle scuole e delle analoghe aree esterne ad esse.

Purtroppo la triste sensazione è che questa amministrazione viva lontana dalla realtà e dalle esigenze dei cittadini.

I consiglieri D’Orsi, Curella, Carità, Spiteri, Triglia